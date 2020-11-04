أستاذ علاقات دولية: ترامب خرج عن الشكل التقليدي للعلاقات الأمريكية

قال الدكتور هشام مراد، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن ترامب خرج عن الشكل التقليدي للعلاقات الأمريكية الخارجية وخرج عن السياق، واعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية وأن لديه رأي مخالف في موضوع المستوطنات ومبادرته في يناير الماضي والتي أعلن فيها أنه من الممكن لإسرائيل ضم المستوطنات وعدم فك أي مستوطنة.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إلى أن المرشح الرئاسي جو بايدن أكد انه لن يعيد نقل السفارة الأمريكية بالأراضي المحتلة وسيبقيها في القدس، متوقعًا أن يستعيد الحوارات وسيعيد الحديث عن حل الدولتين لافتًا إلى أن ترامب لم يغلق الكلام عن حل الدولتين لكن واقعيا أغلق كل الطرق المؤدية لها.

وكشف مراد عن أسباب دعم أوباما لبايدن وأن علاقته ببايدن كانت قوية لأنه كان نائبه، لافتًا إلى أنه كلما زادت المشاركة في الانتخابات صب ذلك في مصلحة الحزب الديمقراطي وليس في مصلحة الجمهوريين.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن، حيث فُتحت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.