رئاسة شؤون الحرمين تشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع

تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، والذي ستنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، كما ستشارك في الفعاليات المصاحبة لقمة العشرين (G20)، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وأوضح مدير إدارة الموهبة برئاسة الحرمين صفوان مليباري، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديد، ويستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وآثاره على التنمية البشرية، وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فعالة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة، مشيرًا إلى أن رعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم.

وذكر أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، وكذلك التبادل والإثراء المعرفي بين الموهوبين من كل أنحاء العالم.