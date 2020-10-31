"شؤون الحرمين" يدشن تطبيق "تنقل" لحجز عربات الطواف إلكترونيا

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم السبت، تطبيق "تَنْقل"، والذي يوفر للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام حجز العربات إلكترونيا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن تطبيق (تَنْقل) يتيح لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشياً مع عديد من الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق تَنْقل وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونيا والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر أيضا التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام.

وستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.

ودعا السديس، المعتمرين القادمين من الخارج، للتقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك تزامناً مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن رئاسة المسجد الحرام، تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة للملكة العربية السعودية.

وأكد الشيخ السديس، أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، وذلك انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.