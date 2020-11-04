سكاي نيوز: ترامب حصل على 50.6% وبايدن 48.1% في جورجيا

قالت مصادر أمريكية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصل على 50.6%، بينما حصل منافسه جو بايدن على 48.1% في جورجيا مع فرز 91% من الأصوات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أنّ ولاية فلوريدا لها 29 مقعدًا في المجمع الانتخابي.