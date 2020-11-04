ترامب: فزت في ولايات تكساس وأوهايو وفلوريدا.. وبايدن لن يلحق بنا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بولايات تكساس وأوهايو وفلوريدا.

وأضاف "ترامب"، في كلمه له من البيت الأبيض: "متقدمون في ولاية جورجيا، ومن غير المرجح أن يلحق بايدن بنا في بعض الولايات المتبقية".

وأكد الرئيس الأمريكي: "سنفوز في ولاية بنسلفانيا بفارق كبير جدا"، مشيرا إلى أن "نتائج ولاية تكساس التي فزنا بها لم تحتسب إلى الآن".

وقبل قليل قدم "ترامب" الشكر للأمريكيين الذين صوتوا له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف "ترامب": "هناك من يحاول تهميش من صوت لنا، مؤكدا: "نستعد للاحتفال بالفوز".