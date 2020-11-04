ترامب: سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية لحماية فوزنا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية حتى لا تزور النتائج ولحماية فوزنا".

وأضاف "ترامب"، فى كلمه له من البيت الأبيض، أن وقف عدد من الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأكد ترامب، "متقدمون في بنسلفانيا وجورجيا وفزنا بتكساس".

وقال ترامب، قبل قليل في تغريدة عبر صفحته الرسمية على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. ولن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا.. لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع!".

ونُشرت تغريدات ترامب فور صدور بيان عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.