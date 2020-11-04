ترامب: بصراحة لقد فزنا في الانتخابات.. شكرا لمن صوتوا لنا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "بصراحة لقد فزنا في الانتخابات".

وأضاف ترامب، خلال كلمة له من البيت الأبيض: "متقدمون في بنسلفانيا وجورجيا وفزنا بتكساس".

وشكر الرئيس الأمريكي، الأمريكيين، قائلًا: "أشكر الأمريكيين الذين صوتوا لنا اليوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف ترامب، قبل قليل "هناك من يحاول تهميش من صوت لنا، مؤكّدًا: "نستعد للاحتفال بالفوز".

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. ولن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا.. لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع!".

ونُشرت تغريدات "ترامب" فور صدور بيان عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيه إنَّه متفائل إزاء فرصه في الفوز.