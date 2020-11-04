بالصور.. استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

انتشر عمال الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك لسحب المياه المتراكمة في الشوارع من مياه الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المدينة الساحلية في الصباح.

وتواجد العمال وسط مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع، من أجل سحب المياه، والعمل على تسيير حركة المرور في الشوارع .

وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكم المياه داخل منطقة "45 ميامي"، ومنطقة "جناكليس"، وفي شارع أبي قير، ومناطق غرب بالعجمي.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، كما تم الدفع بسيارتين إلى مناطق غرب وشرق المدينة، وذلك للتعامل السريع والفوري مع الأمطار، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة دفعت بسيارتين للسيول، و73 سيارة لسحب المياه من الشوارع، إلى جانب جميع معدات الأحياء، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار.

واضاف أن العمال يتواجدون في الشوارع منذ 24 ساعة، استعداداً للأمطار التى كان من المتوقع سقوطها، لافتاً إلى أن جميع تراكمات المياه يتم التعامل الفوري والسريع معها.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال الأمطار، والتعامل الفوري مع النوة، ومنع تراكمات المياه في الشوارع، وتسيير حركة المرور.

ومن جانبهن أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، رغم ارتفاع أمواج البحر عن المعدلات الطبيعية.