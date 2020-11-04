استمرار حركة الملاحة "طبيعية" بميناء الإسكندرية رغم الأمطار

أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، رغم ارتفاع أمواج البحر عن المعدلات الطبيعية.

وقال "الغندور"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة وسير العمل يجري بصورة طبيعية في مينائي الإسكندرية والدخيلة، دون أي تأثير بسبب الأمطار التي تساقطت على المدينة بغزارة خلال الساعات الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ والاستعداد إلى الدرجة القصوى، وذلك لاستقبال الأمطار، والتعامل الفوري مع النوة، ومنع تراكمات للمياه في الشوارع وتيسير حركة المرور.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، كما تم الدفع بسيارتين للتعامل الفوري مع السيول في مناطق غرب وشرق المدينة، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية، كما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع، لمنع تراكمها، وتسيير حركة المرور.

وأصدر المركز الإعلامي لشركة "نهضة مصر" للنظافة بالإسكندرية، بياناً أوضح فيه أنه بمجرد بدء هطول الأمطار، أصدر رئيس الشركة، المهندس أحمد عبد القادر، توجيهاته لكافه القطاعات الميدانية بالتدخل الفوري والعاجل لمعاونة أجهزة المحافظة في كسح مياه الأمطار من الشوارع.

وكلف المهندس وائل سليم، مدير عام فرع الإسكندرية، بمتابعه الأعمال علي مدار الساعة، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ العمال في أعمال كسح للمياه، من أبي قير شرقاً، وحتي برج العرب غرباً.

وساعد عمال النظافة في محاولة تسليك بعض "الشنايش" بالأماكن المختلفة، لتصريف المياه، وعدم تعطيل حركة المرور، وذلك للتخفيف عن أهالي الإسكندرية.