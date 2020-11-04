صور.. أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية والصرف يدفع بـ73 سيارة لشفط المياه

اجتاحت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، أمطار غزيرة، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة بعدد من أحياء المدينة الساحلية لمدة يومين.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوي وذلك لاستقبال الأمطار والتعامل الفوري مع النوة ومنع تراكمات للمياه في الشوارع وتيسير حركة المرور.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع كما تم الدفع بسيارتين للسيول في مناطق غرب وشرق المدينة وذلك للتعامل السريع والفوري مع الأمطار ومنع اى تراكمات للمياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية.

فيما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع لمنع تراكمها وتسير حركة المرور .

وقال رئيس شركة الصرف الصحي إن المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نوات محتملة، خاصة مع التحذيرات بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه تم تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار على مستوى الأحياء بالمحافظة.

وأضاف "نافع"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تنفيذ مخطط أعمال محاكاة نوات الأمطار، والاطلاع على موقف مشروعات الصرف الصحي، التي يجري تنفيذها في المناطق الساخنة، على مستوى المحافظة.

وأوضح أن جميع عمال الشركة في الشوارع مع سيارات الشفط وسيارات السيول وذلك للتدخل الفوري في حال تساقط الأمطار بغزارة، مؤكدًا أنه وفقاً للتوقعات فإن الامطار خفيفة علي مدينة لساعات طويلة.

وأكد أن العمال في الشوارع يتم التعامل الفوري والسريع مع كافة البلاغات من أجل نزول المياه في الشنانيش ومصبات الكورنيش حيث يتم نزولها سريعاً خاصة وفقا لحجم الأمطار المتساقطة.