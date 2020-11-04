بالصور.. عمال النظافة يكافحون مياه الأمطار في شوارع الإسكندرية

انتشرت فرق الطوارئ وعمال النظافة في شوارع مدينة الإسكندرية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لشفط تراكمات المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة الليلة الماضية، والتأكد من تطهير "الشنايش" لتصريف مياه الأمطار دون عوائق.

وبدأ عمال شركة "نهضة مصر"، المسئولة عن أعمال النظافة في الإسكندرية، في الانتشار بشوارع المدينة، بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس أحمد عبد القادر، لكسح مياه الأمطار، بالتعاون مع أجهزة محافظة الإسكندرية.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، أمطار غزيرة، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة، بعدد من أحياء المدينة الساحلية لمدة يومين.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ والاستعداد القصوي وذلك لاستقبال الأمطار والتعامل الفوري مع النوة ومنع تراكمات للمياه في الشوارع وتيسير حركة المرور.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع كما تم الدفع بسيارتين للسيول في مناطق غرب وشرق المدينة وذلك للتعامل السريع والفوري مع الأمطار ومنع اى تراكمات للمياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية.

فيما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع لمنع تراكمها وتسير حركة المرور.

وقال المهندس احمد عبد القادر، نائب رئيس شركة نهضة مصر، إن جميع العمال في الشوارع أثناء وبعد عملية تساقط الأمطار وذلك للمساعدة في مسح المياه من الشوارع والإبلاغ الفوري عن اى عمليات تراكم المياه.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي إن المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نوات محتملة، خاصة مع التحذيرات بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه تم تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار على مستوى الأحياء بالمحافظة.

وأضاف "نافع"، فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تنفيذ مخطط أعمال محاكاة نوات الأمطار، والاطلاع على موقف مشروعات الصرف الصحي، التي يجري تنفيذها في المناطق الساخنة، على مستوى المحافظة.