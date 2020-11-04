سوهاج تستعد لموجة كورونا الثانية برفع كفاءة المستشفيات

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة والسكان لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أسامة رشاد المستشار الطبي للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي "EPLP"، وأعضاء المجلس.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الاستعداد التام تحسبًا لمواجهة أي طوارئ، والاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال المرحلة الماضية، موضحًا أنه تم خلال العام الجاري تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة خلال فترة التصدي لجائحة كورونا، حيث تم إنشاء وتوسعة عدد من العنايات المركزة وامدادها بأجهزة التنفس الصناعي.

ولفت إلى أنه في مستشفى سوهاج العام تم توفير 11 سرير عناية قلبية، بالإضافة إلى 10 أسرة عناية متوسطة، و6 أسرة عناية أطفال، و6 أسرة عناية مركزة للكبار، و6 أسرة عناية مركزة للمخ والأعصاب، وجاري الآن تجهيز 14 سرير عناية صدر و7 أسرة إضافية عناية مركزة للكبار، وفيما يخص مستشفى صدر سوهاج تم توفير 7 أسرة عناية مركزة وجاري تجهيز 7 آخرين، بالإضافة إلى 8 أسرة بمستشفى حميات سوهاج، و6 أسرة بمستشفى طهطا العام .

وأضاف المحافظ أنه تم تركيب عدد من تنكات الأكسجين بسعة (10000 لتر بمستشفى سوهاج العام - 3400 لتر بمستشفى طهطا العام - 6000 لتر بمستشفى صدر سوهاج - 6000 لتر بمستشفى حميات سوهاج -600 لتر بمستشفى أخميم المركزي)، كما تم إنشاء شبكة غازات بكلا من مستشفيات حميات جرجا وأخميم المركزي وحميات سوهاج، وصيانة شبكة الغازات بمستشفيات المراغة والعسيرات.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المباني من أعمال كهرباء والدهانات والسيراميك والسباكة بعدد من المستشفيات، لافتًا إلى توريد أجهزة طبية متنوعة بمستشفى حميات جرجا، وبمستشفى صدر سوهاج، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تحليل "PCR" لفيروس كورونا بالمركز الحضري بأخميم في مارس الماضي.