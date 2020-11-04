مدير عزل النجيلة: خروج 5 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى عزل النجيلة، اليوم الأربعاء، خروج 5 حالات تحسن وتعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وباشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد علي، وكيل المديرية.

وقال "طالب" إن جميع الحالات يجرى علاجهم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، مؤكدا عدم صحة الشائعات التي تدور حول تغيير البروتوكول، أو إعطاء المرضى أدوية غير التي ينص عليها.

وناشد مدير مستشفى عزل النجيلة، أهالي مطروح عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مؤكدا أن مستشفى الحجر الصحي بالنجيلة، بها طاقم طبي كفء، ومستعد دائما لمواجهه جميع الأزمات، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى دائما للعمل الدؤوب لخدمة أهالي المحافظةعامة، والنجيلة خاصة، متابعا: "نرجو من الجميع الحفاظ على التباعد المجتمعي، وارتداء الواقيات الشخصية لمنع انتقال العدوى، والحفاظ على الصحة العامة للجميع".