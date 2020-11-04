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الحكومة تنفي إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر تحسبا لموجة كورونا الثانية

مجلس الوزراء: الدراسة منتظمة ومستمرة بكل المدارس والجامعات بشكل طبيعي

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الوطن
10:39 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداوته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكل محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتان أكّدتا أنَّه لم يتمّ إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أنَّ الدراسة منتظمة ومستمرة بكل المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأنَّ هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارتا التتعليم والتعليم العالي على الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكل أفراد المنظومة التعليمية.

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