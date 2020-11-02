إهداء درع محافظة البحيرة لوزير القوى العاملة تقديرا لجهوده

وزع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، 1040 شهادة "أمان"، فئة 500 جنيه على العمالة غير المنتظمة، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكريم الشركات المشاركة في ملتقى السلامة والصحة المهنية، بتقديم شهادات تقدير لهم وهم: شركة مغربي الزراعية، والشركة المصرية العالمية لاستصلاح الأراضي بلكو، وشركة إسكندرية كوبن هاجن، والشركة العالمية للإنتاج والتصنيع الزراعي، وشركة الأوائل لمنتجات الزيتون.

وقدم محافظ البحيرة، درع المحافظة لوزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتسليم شهادات "أمان".

كما قدمت شركة النوبارية درع الشركة للوزير ومحافظ البحيرة ومدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة السيد الخطيب.

وقدمت شركة مغربي الزراعية درع الشركة لكل من الوزير والمحافظ ومدير المديرية.

وقدم السيد الخطيب درع المديرية للوزير، والمحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر.