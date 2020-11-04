إطلاق أول قمرين صناعيين تنفذهما الجامعات في 2022-2023

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنّ وكالة الفضاء المصرية ستدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية، عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأكد القوضي، أنّ الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية، وهذة السنة سيكون هناك قمرين يتم تنفيذهما مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

فراج: 4 ملايين جنيه تكلفة القمرين

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فراج، مسؤول ملف الأقمار الصناعية بالجامعات، أنّ الوكالة من خلال المراكز التكنولوجية بالجامعات، تهدف لتوطين تكنولوجيا الفضاء في مصر، ونقل الخبرات للجامعات، وتكوين نواة للفرق البحثية بالجامعات تهتم بتخصصات الفضاء.

وأضاف فراج، لـ"الوطن"، أنّ الوكالة بصدد الإعلان عن بعض المبادرات والمنح، لتصميم أنظمة يتم تنفيذها بواسطة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات المختلفة، مشيرا إلى أنّ أول منحة تتمثل في تصميم وتنفيذ قمرين صناعيين بواسطة الجامعات، ويتم تمويلها من قبل الوكالة بالنسبة للتصميم والتصنيع.

وتابع أنّ العمل بالوكالة يتم وفقا للعام المالي، وتعلن الوكالة عن المنح للفرق البحثية للتقدم إليها قريبا، على أن تتقدم الفرق البحثية بالمقترحات ويتم الاختيار لأفضل مشروع على مستوى الجامعات المصرية، على أن يتم تمويله بالكامل، موضحا أنّ نهاية العام المالي 2022-2023، ستكون الأقمار الصناعية جاهزة للإطلاق، وأنّ دول أول قمرين يتم تصميمهما وتصنيعهما بأيدٍ مصرية من الجامعات المصرية.

وأشار إلى أنّ الوكالة نجحت الفترة الماضية في إطلاق قمرين في سبتمبر ويوليو 2019، من الأقمار الصناعية الصغيرة المصنعة بأيدٍ مصرية، لافتا إلى أنّ التحالف الآن يهدف لنقل التكنولوجيا من الوكالة للجامعات، والوكالة بصدد الإعلان عن المنح، مشيرا إلى أنّ تمويلهم يتكلف نحو 4 ملايين جنيه، كل قمر مليوني جنيه.