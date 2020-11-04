خروقات للصمت الانتخابي بشوارع الدقهلية ومنصات التواصل

شهد عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظة الدقهلية، خروقات بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب، لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فترة الصمت الانتخابي، وذلك بعمل جولات في مناطق نفوذهم، أو من خلال جمع أبناء الدائرة حولهم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق البث المباشر.

وخرج أحد المرشحين بدائرة "بندر المنصورة"، في جولة بين لفيف من أنصاره، في منطقة نفوذه ومسقط رأسه، وتجول على عدد من المحلات والمقاهي، فيما ردد أنصاره عبارات التأييد له، ورد مرشح آخر بجولة في منطقة "سندوب"، بمشاركة عدد من أنصاره، فيما نظم مرشح بدائرة "ميت غمر" جولة في شوارع قريته، وسط جمع من الأهالي، الذين التفوا حوله، وطالبهم بفتح صفحة جديدة خلال هذه الدورة.

وذهب عدد من المرشحين إلى صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، وبدأوا في بث لقاءات مباشرة، للرد على تساؤلات أبناء الدائرة، وعرض برنامجهم الانتخابي، في لقاءات استمرت بالساعات.

ودعا أحد المرشحين، في دائرة طلخا، جميع أنصاره ومؤيديه بجميع القرى بمركزي طلخا ونبروه، رجالاً ونساءً، للحضور، وذلك للأهمية القصوى، للاجتماع معه يوم الجمعة القادم، وأطلق عليه "لقاء محبة وود لكل قريب وصديق وحبيب"، مؤكداً أن "الحضور ليس لإقامة مسيرة أو خلافة، ولكن هناك رسالة مني إليكم، أدعوكم لسماعها"، فيما استغل بعض المرشحين وسائل التواصل "واتسآب" و"فيسبوك" في إرسال مواد دعائية عنهم وعن إنجازاتهم.

وعن الخرق الانتخابي الذي وقع في النادي الاجتماعي بإستاد المنصورة الرياضي، أكد "جلال غازي"، رئيس مجلس الإدارة، أنه جرى عمل مذكرة بكل ما حدث، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الانتخابات.