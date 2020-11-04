تجنب أعمدة الإنارة.. 5 نصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء خلال الأمطار

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 5 نصائح يجب أن يتبعها المواطن مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار نظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة- أكشاك- كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائيه مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

طوارئ بشركات الكهرباء

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، فيتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

مركز التحكم القومي يتابع حالة الشبكة القومية

وتابع أن مركز التحكم القومي يتابع حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة ويتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة المواطنين.

قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم

أوضح حمزة أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى كما أنه يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول.

الاتصال بالخط الساخن في حالة وجود أعطال

وأكد "حمزة" على الاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضي أو المحمول على مدار 24 ساعة في حالة وجود أي أعطال مع عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.