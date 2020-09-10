"الوطن" داخل الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان: هنا طوق النجاة

أصوات رنين تليفون لاتنقطع، ومكالمات هاتفية على مدار الساعة، يجيب عليها متطوعو ومتطوعات الخط الساخن لعلاج الإدمان، الحاصلين على مؤهلات عليا فى علم النفس والاجتماع، إما للاستفسار أو المشورة أو العلاج.

"الوطن" قضت ما يقرب من ساعتين داخل الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، حيث استقبال الفريق المتخصص للمكالمات الواردة من المتعاطين للمخدرات أو أحد أسرهم، وذلك على مدار الساعة، فى سرية تامة وبالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية.

والخدمات العلاجية عبارة عن مجموعة الإجراءات التى تٌتخذ لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي، حيث يُقدم العلاج بالخط الساخن من خلال فريق من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان، والذين يقومون بالكشف على الحالات وإجراء تقييم إكلينيكى لها، وكذلك عمل جلسات تحفيزية، ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائى النفسى للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته فى فترة ما بعد العلاج.

تلقى اتصالات الراغبين في العلاج أو المشورة فى سرية تامة وبدون معرفة اسم المريض

" الوطن" التقت بإحدى المتطوعات بالخط الساخن، والتى أكدت أنها تتلقى اتصالات الراغبين في العلاج أو المشورة في سرية تامة، حتى بدون معرفة اسم المريض، وسؤاله حول ما إذا ما كان يرغب في العلاج أو المشورة، ونوع المخدر الذى يتعاطاه، وهل سبق له العلاج أم لا وهل حدث انتكاسة أم لا، ثم توجيهه لأقرب مستشفى حال رغبته فى العلاج.

الخط يعمل على مدار 24 ساعة حتى وقت الإجازات والمناسبات

من جانبه، قال الدكتور أحمد الكتامي مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الخط الساخن "16023" يعمل على مدار 24 ساعة، حتى وقت الإجازات والمناسبات، من خلال الاعتماد على مجموعة من المتطوعين خريجي تخصصات علم النفس والاجتماع، وكذلك الحاصلين على ماجستير دبلوم "خفض الطلب على المخدرات"، ومن خلالهم يتم تقديم خدمات المشورة الخاصة بملاحظات على تغير سلوك الأبناء، إلى جانب تقديم خدمة الإتاحة للتحويل لأقرب مركز شريك لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى حالة طلب المريض للعلاج.

وأكد أن هناك عدة أنواع للاتصالات، الأول منها هو الاتصالات الهاتفية هو المكالمات الخاصة بالاستقبال، والتي يجريها المرضى أو ذويهم، بعد وصول المتعاطى لمرحلة الإدمان التى تستلزم علاجه أو حجزه بإحدى المستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن، حيث يطلب المريض أو أحد ذويه استقبال أخصائي الخط الساخن له بأقرب مستشفى لمسكنه لتقييم حالته والبدء فى العلاج، وذلك من خلال الفريق العلاجي بالمستشفيات المتخصصة لعلاج الإدمان والمتعاونة مع الخط الساخن.

أما "النوع الثاني" من الاتصالات الهاتفية فهو الخاص باتصال المريض بالأخصائي بعد وأثناء تلقيه الخدمة العلاجية، حيث يقوم المريض بالاتصال بالأخصائي المتابع لحالته للاستفسار حول بعض المشاكل التى تواجهه، سواء فيما يخص العلاج أو ما يتعلق بأحد جوانب حياته المختلفة.

وتعد المتابعة أحد أهم الأنشطة التى تمارس فى الخط الساخن وتتناسب هذه النسبة مع طبيعة مشكلة الإدمان، والتى تحتاج إلى المتابعة المستمرة والمتواصلة.

ويتمثل النوع الثالث من الاتصالات في اتصالات المشورة، وتتضمن مكالمات يجريها المرضى أو ذويهم بهدف التعرف على كيفية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، وكيفية التعامل مع المرضى، وكذلك الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، والتعامل مع المرضى، إضافة إلى جذب انتباههم، ورفع الوعى بخطورة المخدرات، وتوضيح جوانب الخطأ فى المفاهيم المغلوطة وتفنيدها.

وتتنوع الخدمات العلاجية التى تقدم من خلال الخط الساخن لتتضمن:

1- علاج طبى، ويشمل:

- علاج أعراض الانسحاب وتطهير الجسم من السموم.

- علاج طبي يعالج الأمراض الجسمية المرتبطة بالتعاطي.

2- علاج نفسي ويشمل:

علاج نفسى فردي، وعلاج نفسي جمعي، ومقابلات دافعية، وعلاج تبصيري، وعلاج نفسي سلوكي معرفي، ويتم من خلاله توظيف وإيجاد الإيجابية وتدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطى المخدرات واستعادة ثقتهم فى أنفسهم، وتصحيح صورة الذات، وتقييم القدرات الحقيقية، وتعلم سلوكيات أخرى.

3- الوقاية من الانتكاسة، وهو إجراء علاجي يُستخدم مع المعتمدين على المشروبات الكحولية أو المخدرات خلال فترة انقطاعهم عن التعاطي لإعدادهم لمواجهة الهفوات أو الكبوات المحتومة التى تنذر ببداية الانتكاس لتعاطى المادة المخدرة .

وأكد "الكتامي"، أن المرحلة الأولى للمريض الذى لديه رغبة بالعلاج، يتم خلالها تحويله إلى أقرب مركز علاجي لتقديم الخدمة الذى يطلبها المريض.