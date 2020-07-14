تفعيل خدمة الخط الساخن لاستقبال بلاغات البناء المخالف بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء على الخط الساخن (15562)، وذلك للتعامل الفوري في المهد، وإزالة البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستبدأ فى استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص مخالفات البناء، للتعامل معها فور الإبلاغ، حفاظًا على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنفاذ القانون.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لإزالة كافة التعديات المخالفة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.