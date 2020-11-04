الصحة: زيادة بإصابات كورونا من 4 لـ9 حالات يوميا في آخر 3 أسابيع

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أنّ الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا دخلت أسبوعها الثالث، وتعود أسبابها لعدم التزام قطاع كبير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن دخول فصل الشتاء بسبب طبيعة فيروس كورونا وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الفئة العمرية بين 30 و50 عاما، هي الأكثر عرضة للإصابة، ونسبة الزيادة وفقا لدراسات طبية خلال الأسبوعين الماضيين، وبداية الأسبوع الثالث من الإصابات، تتحدث عن زيادة بين 4 لـ9 إصابات، وهو المتوسط الحالي في عدد الزيادة، وهو رقم جيد ومستقر ولا داع للخوف.

وحتى مساء الثلاثاء، وصل إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 108122 حالة، بينها 99765 حالة تعافت، و6305 حالات وفاة.

وبحسب المصدر، فالزيادة المتوقعة مع بداية دخول فصل الشتاء في أعداد الإصابات، تراوح مبين 10 لـ15%.

مستشار منظمة الصحة العالمية: الإصابات ستكون أكثر في الموجة الثانية

وفي وقت سابق، قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، لـ"الوطن"، إنّ الإصابات بفيروس كورونا ستكون مرتفعة خلال الموجة الثانية، لكن ليست بنفس حدة شهري يوليو ويونيو، لافتا الى أنّ معظم الحالات ستكون بين متوسطة وخفيفة.

وأضاف عصمت، أنّ مصر لن تصل إلى صفر إصابات والعالم كله هكذا، ومنظمة الصحة العالمية توقعت ذلك، فمع توفير لقاح لفيروس كورونا سيكون أمامنا بعض التحديات، وهي مدى فعالية اللقاح والكمية المتاحة والسعر الذي سيطرح به في الأسواق.

الصحة: نسبة إصابة الرجال بكورونا وصلت إلى 55% والسيدات 45%

وتحدثت إحصائية حديثة لوزارة الصحة والسكان في أكتوبر الماضي، أنّ أعلى نسبة للوفيات بين مرضى فيروس كورونا في الفئة العمرية 66 عاما فأكثر بنسبة تصل إلى 48.9% من إجمالي الوفيات، ويليها الفئة العمرية من 46 إلى 65 عاما، بنحو 41%، والفئة العمرية 15 إلى 45 عاما بنسبة 10.2%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الوفيات للفئة العمرية أقل من 15 عاما 0.4% فقط.

ووصلت نسبة إصابة الرجال بكورونا إلى 55% والسيدات 45%، مشيرا إلى أنّ الرجال أكثر عرضة للتجمعات والتعرض للمجتمع الخارجي المنتشر فيه العدوى.