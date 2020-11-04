الفيوم تواجه كورونا بمنع الدخول للمنشآت الحكومية بدون الكمامة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضرورة إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية، ومنع دخول أي مواطن لأي منشأة دون ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم حفاظًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد محافظ الفيوم على أنّ تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيسي في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة أو توجه بإتباعها، مؤكدًا أنّ الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاعات المختلفة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد والشهير بفيروس "كورونا" خلال الفترة المقبلة، وكذلك متابعة ملفي التصالح وإزالة التعديات.

وفيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بالمتابعة الدورية للتقدم بملفات التصالح وسرعة إنجازها، والتصدي بقوة لأي محاولة بناء مخالف، فضلًا عن العمل على حث المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح خلال الفترة المقررة لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنّ أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وأضاف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ تابع مع رؤساء المدن أعمال مراجعة تراخيص البناء ومطابقتها للإنشاءات القائمة لتحقيق الانضباط الكامل، وشدد على إزالة كافة التعديات بمختلف صورها على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.