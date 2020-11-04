سميح ساويروس عن إصابة ضيوف مهرجان الجونة بكورونا: لم نسجل حالة واحدة

أعلن المطرب ويجز، مساء أمس، عن إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده بمدينة الجونة، أثناء إحياء حفله على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتواصلت "الوطن" مع سميح ساويروس، رجل الأعمال، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، لمعرفة تطورات إصابات ضيوف المهرجان من صناع سينما وفنانين وغيرهم، حيث نفى كافة الأخبار المتداولة بشأن هذه الإصابات، مشيرًا إلى أن المهرجان لم يسجل حالة واحدة، وذلك بالإشراف مع وزارة الصحة.

وقال "ساويروس"، إنه كان يتابع الإجراءات والفعاليات بنفسه لأن الوضع هذه السنة مختلف تمامًا عن السنوات السابقة، لذلك كان يتواجد في كافة الفعاليات.

وكشف المهندس سميح ساويرس، عن انشغاله طوال فترة المهرجان، قائلاً: "الليلة الوحيدة اللى شفت فيها حاجة كانت الليلة الموسيقية الأوركسترا، وكان فيلم تشارلى شابلن the kid".

وتابع ساويرس، فى لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى سهرة خاصة على شاشة ON، فى ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى نسخته الرابعة، قائلاً: "أنا كنت صاحب فكرة الأوكسترا وكنت سعيد بيها جدا والصالة أتملت على الآخر".

وحول نجاح المهرجان ومدى اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، قال ساويرس: "صحيح التنظيم ممتاز بس كان فيه تجاوزات كتير وقفلنا حفلتين نتيجة حدوث بعض التجاوزات وأضاف قائلا:"المشكلة أن الشعب المصرى مش مقتنع تقريبا بفكرة كورونا".

وتابع سميح ساويرس، قائلاً: "إحنا فى نعمة والله.. بصوا على الكآبة فى أوروبا والانتحار وضرب الستات لجوازهم مش العكس.. بس الموضوع بتاع الإصابة بكورونا مش سهل.. وأنا أتصبت فى البداية فى سويسرا وكانت علقة.. وروي ساويرس كواليس إصابته بالفيرس قائلآ:"دخلت المستشفى وأنا من أول الناس فى العالم اللي أخدت عقار الراديميسيفير.. ومضيت على تعهد إنى ممكن أموت أو أتعرض للخطر وقلتلهم هاتوه وخلاص عاوز أخلص".