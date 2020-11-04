انتهاء المرحلة الثانية لإعفاءات المبالغ الإضافية للتأمينات 14 ديسمبر

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية نص على أن من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له، لافتًا إلى أنه بمجرد إصدار القانون تم إسقاط 980 مليون جنيه مبالغ إضافية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه يتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية التي تنتهى 14 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن من يسدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة سيتم إعفائه من 70% من المبالغ الإضافية، ومهيبًا بجميع الشركات بالمبادرة والاستفادة من هذا الإعفاء.

وأكد "عوض" فى بيان له، أن قانون 173 لسنة 2020 والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، حدد نسب الإعفاءات علي المبالغ الإضافية، حيث تم الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات فى الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.

إعفاءات 50% لمن سدد الاشتراكات 15 ديسمبر حتى 14 فبراير 2021

وتأتى الشريحة الثانية بنسبة إعفاء 70% إذا تم السداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر، أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 تكون نسبة الإعفاءات 50%، كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

ولفت "عوض" إلى أنه تم عقد إتفاقيات مع شركات كبرى للتخفيف على كاهل شركات قطاع الأعمال العام حتى تستطيع الحركة، لافتًا إلى أن المديونيات كانت فى حدود 3.5 مليار جنيه، إلى جانب 2 مليار جنيه مبالغ اضافية تم تسويتها.

وأكد أنه سيتم فتح مكاتب تسمى "المكاتب الأمامية" للتعامل مع الجمهور، يُحصل من خلالها على الطلبات وتُرفع على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة.