"التأمينات": صرف 7.5 مليار جنيه من العلاوات الخمس.. والدفعة الثالثة من المتجمد في يناير.. وربط إلكتروني مع المرور لحل أزمة سداد الاشتراكات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه تم صرف العلاوات الخمس، لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه سنوياً، مضيفاً أن إجمالى متجمد العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه، تم صرف نصف المتجمد على دفعتين، وفى شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.

"عوض": تكليفات رئاسية للارتقاء بالمنظومة ورفع المعاناة عن المواطنين وحوكمة استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة.. والانتهاء من أعمال الميكنة خلال 3 سنوات

وأضاف «عوض»، خلال مؤتمر صحفى أمس لاستعراض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة، أنه وفقاً للقانون الخاص بإسقاط المديونيات عن الشركات المتأخرة فى سداد الاشتراكات، تم إسقاط المديونية عن شركات بمبلغ 980 مليار جنيه من المبالغ الإضافية المستحقة، حيث تم إسقاط 90% من المبالغ الإضافية على الشركات التى بادرت بدفع المديونيات حتى يوم 15 أكتوبر الماضى.

وقال إن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطنين فى منظومة التأمينات الاجتماعية، وسيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة وبين القائم بتشغيل الخدمة، حيث سيتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم الخدمات فقط، وليس لها علاقة بتشغيل الخدمة، مشيراً إلى أنه من ضمن التحديات التى واجهت الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا هو غلق بعض المكاتب التأمينية، وعندما تولى مسئولية الهيئة اتضح وجود 75 ألف ملف متأخر من استحقاق المعاشات، وخلال شهر ونصف تم الانتهاء من المتأخرات بجانب الوارد اليومى.

وأوضح أنه ستتم ميكنة مكاتب هيئة التأمينات لتسهيل إجراءات تأدية الخدمات، مؤكداً أن أرشيف ملفات الأوراق يستحوذ على 40% من مساحة مكاتب التأمينات، وتم فحص الشكاوى خلال الفترة الماضية، وتبين أن الغالبية منها كانت تخص تأخر صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، وبتحليل الظاهرة اتضح وجود مشكلة كبيرة فى العاملين بالقطاع الخاص، وعملهم فى أكثر من مكان وفى أكثر من منطقة ولديهم مدد تأمينية كثيرة، لافتاً إلى أنه تم وضع نظام والبدء فى تنفيذه منذ 10 أيام معتمد على الحاسب الآلى لصرف المعاشات للمستحقين دون الانتظار لتداول الملفات يدوياً، ولفت إلى أن هناك أشخاصًا كانوا خارجين على المعاش منذ أكثر من عام وينتظرون الصرف.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنه سيتم الربط الإلكترونى مع كافة جهات الدولة التى تتعامل مع المواطنين مثل «المرور والأحوال المدنية ووزارة العدل» للحصول على كافة البيانات المطلوبة إلكترونياً دون الحاجة إلى انتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول على الخدمة المطلوبة، مؤكداً أنه صدرت تكليفات رئاسية بضرورة حوكمة استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة لتحقيق أقصى عائد ممكن ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وبما يحقق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة لحوالى 25 مليون مواطن، منهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بالإضافة إلى 14 مليون مؤمَّن عليه، ويتم تقديم الخدمات بنظام تقديم الأوراق والمستندات إلى المناطق التأمينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ما يتطلب ضرورة توجه طالب الخدمة لمقر المكاتب التأمينية، وتقديم جميع المستندات المطلوبة، وبالتالى تطول الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وضياع وقت ومجهود المواطن.

وتابع: «أول التكليفات الرئاسية ضرورة العمل على رفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن ممن أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن وإيجاد آلية تضمن حصول جميع من يتعاملون مع الهيئة على خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة الوجود بمكاتب التأمينات بحيث يمكنهم الحصول على الخدمة من مقر سكنهم بإطلاق بوابة إلكترونية، تتاح لجميع المواطنين يمكن من خلالها الحصول على كل الخدمات وتقديم المستندات المطلوبة خلالها، بالإضافة إلى فتح مكاتب أمامية مزودة بأماكن انتظار لائقة لأهالينا غير الراغبين فى التعامل مع البوابة الإلكترونية».

وأوضح رئيس الهيئة أنه يجرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطط قصيرة الأجل ذات المردود السريع لتنعكس بالإيجاب على المواطن، وترتكز على إعادة هندسة إجراءات جميع الخدمات المقدمة وتقليل دورتها المستندية للوصول إلى اكتمال منظومة التطوير المستهدفة.

وأكد «عوض» أنه تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان على تسهيل الإجراءات التأمينية للصحفيين والمراسلين غير المنتظمين فى الصحف والمؤسسات حالياً، مشيراً إلى أنه سيصبح من حق الصحفى دفع الاشتراكات التأمينية، واعتباره كصاحب عمل، شريطة أن يقدم شهادة من نقابة الصحفيين بأنه مسجل «مشتغلين» اعتباراً من أول يناير 2021، وسيتم الربط مع نقابة الصحفيين لتقديم جميع الخدمات التأمينية للصحفيين، مضيفاً أن قانون 148 لسنة 2019، أو ما يُعرف بـ«قانون التأمينات والمعاشات الجديد» وضع ميزة كبيرة جداً للعمالة غير المنتظمة، بجعلهم مثل موظفى الحكومة ووكلاء الوزارات والعامل فى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الجديد فى القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطياً مثالاً على ذلك بقوله: «الذى يتم التأمين عليه يدفع 9% احتياطى معاش، ولو أجره 1000 جنيه هيدفع 90 جنيه والدولة تتحمل 120 جنيه، وهى حصة صاحب العمل، وفى مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وسيستحق معاشاً بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتاً».

وقال إن الحد الأدنى للمعاش يتم تحريكه سنوياً، مشيراً إلى أن الذى يدفع 90 جنيهاً من العمالة غير المنتظمة سيضمن معاشاً له ولأسرته، وتأمينه ضد خطر الوفاة حتى لو اشترك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر وحدث عجز أو وفاة سيستفيد من مزايا القانون وسيتوزع معاشه على المستحقين، مطالباً العمالة غير المنتظمة بالاشتراك فى التأمين.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنه يتم التعاون مع هيئة البريد لاستغلال التطوير الجارى بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين، وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الهيئة بدأت بالفعل العمل على قدم وساق لتنفيذ تكليفات الرئيس، ويتم العمل حالياً على الاستعداد لتطبيق الفصل التام بين أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، التى ستعمل بشكل مركزى، لتتحول مكاتب التأمينات لمكاتب أمامية أشبه بمراكز خدمة العملاء لكبرى الشركات.

وتابع أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الميكنة خلال 3 سنوات، ومن المتوقع خلال الثلاثة شهور المقبلة الربط مع المرور ورفع المعاناة عن مليون ونصف مليون سائق مهنى كانوا يتكبدون عناء الذهاب لمكاتب التأمينات لسداد الاشتراكات.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة قيام أصحاب الأعمال بإرسال استمارات 1 و2 و6 للهيئة على المنصة الإلكترونية بدلاً من إرسالها مع مندوب عن المنشأة، مشيراً إلى أن هذه الاستمارات هى مستندات مطلوبة لبدء صرف المعاش للموظفين المحالين للتقاعد.

إجازات الموظفين بسبب إصابات «كورونا» تسببت فى تأخير 75 ألف ملف.. والدولة تدفع حصة صاحب العمل فى تأمين العمالة غير المنتظمة

وحول مدى تأثير كورونا على أداء العمل فى مكاتب هيئة التأمين على مستوى الجمهورية، أوضح أن إجازة عدد من الموظفين بعد إصابة عدد منهم بالفيروس، أخّرت 75 ألف ملف، مشيراً إلى أنه تم تدارك الأمر والانتهاء من مراجعة هذه الملفات وصرف المعاشات المتأخرة لمن بلغ سن التقاعد، مضيفاً أنه تم البدء فى إعداد ملف المؤمَّن عليه قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد قبل بلوغه بثلاثة شهور.

وأوضح أنه تمت إعادة إطلاق المنصة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى توقفت عقب رفع قاعدة بيانات صرف متجمدات العلاوات الخمس، بنفس الخدمات التى كانت تقدمها، مشيراً إلى أنه من المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة القادمة.