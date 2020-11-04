الجمعة.. قطع المياه عن مناطق بمدينة أسوان

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، تنويها عن قطع المياه يوم الجمعة المقبلة، لعدة ساعات بمناطق بمدينة أسوان.

وجاء في التنويه: "نظرا للقيام بأعمال تركيب اللوحات في رافع مياه الشيخ هارون، ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق الشيخ هارون، وعمارات الشيخ هارون، ومطلع كلية الدراسات الإسلامية، ومطلع الإذاعة، وعزبة الحدود، وكيما غرب"، اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء الجمعة، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي".

وأضاف تنويه المحافظة: "ونظراً لاستكمال الأعمال ستقطع المياه أيضا من الساعة الحادية عشر مساء السبت المقبل، حتى السادسة من صباح اليوم التالي".

وأهابت محافظة أسوان، بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم والمواقع الخدمية من مياه الشرب، قبل الفترة المحددة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعلن تخصيص حوالي 900 مليون جنيه؛ لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة العام المالي 2020/2021، من أبرزها مشروعات الصرف الصحي بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز، بالإضافة إلى محطات مياه شرب بقري ومدن المحافظة.

وأشاد "عطية" بالدعم الحكومي من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير مياه نظيفة، وإدخال خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة، موجهًا بالإسراع لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقري أبو الريش قبلي وبحري، مع إنهاء جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجار تنفيذها، طبقًا للمخططات الزمنية المحددة، حتى تتحقق الاستفادة القصوى منها.

وفي السياق ذاته، كلّف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان، بتفقد مشروع الصرف الصحي؛ لخدمة أهالي مدينتي السباعية والبصيلية، التابعين لمركز إدفو، والوقوف على معدلات التنفيذ، ودفع عجلة العمل بها.