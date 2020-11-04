لمنع الاستغلال.. طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

يتعرض عدد من المواطنين للغش التجاري عند شراء بعض المنتجات، أوعدم الحصول على الخدمة التي دفعوا مقابل لها، كما ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمي الخدمات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات، برد 25% من مصروفات النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وعلى أولياء الأمور تقديم شكاوي حماية المستهلك، حال رفض المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها رد نسبة الخصم.

وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

1) الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال خط أرضي وتغطي الخدمة القاهرة الكبرى والإسكندرية.

2) التوجه إلى مقر الجهاز في العنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

3) إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.

4) التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

5) تقديم الشكوى عبر تطبيقات المحمول الخاصة بجهاز حماية المستهلك لأنظمة الأندرويد والآيفون.

6) إرسال الشكوى الخاصة بك على رقم "واتس أب" 01281661880.

طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك إلكترونيًا

7) إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك من هنـــــــــــا، وملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم والسن والوظيفة والمحافظة والعنوان ونليفون المنزل وتليفون العمل ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والرقم القومي ثم توضيح البيانات الخاصة بنوع السلعة وتاريخ الفاتورة والسعر وبيانات المشكو في حقه الخاصة بالاسم والنشاط والمحافظة والعنوان ورقم التليفون، وتفاصيل الشكوى المطلوب توضيحها، ثم كتابة كود التحقيق، وإرسال الشكوى الخاصة بك.

ويجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى.