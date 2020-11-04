التعليم تنفي إلغاء "الفني التجاري": "هنودي الطلاب فين؟"

نفى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، ما تردد عن أن هناك نية من قبل الوزارة لإلغاء بعض تخصصات التعليم الفني، فذكر أنها شائعة تخرج سنويًا عن التعليم التجاري، ولها أسبابها كون التعليم التجاري علاقته بالعمل ضعيفة، والأمور العملية لديه ليست كثيرة.

وأضاف "مجاهد"، خلال لقاء عبر "زووم"، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، على شاشة "CBC"، أن الوزارة تعمل جاهدة للنهوض بمهن متصلة في المستقبل بسوق العمل، حيث إن هناك مهن كثيرة سيتم الاستغناء عنها بسبب التطور التكنولوجي، فنعمل على تطوير المجال الفني التجاري.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أن التعليم الفني به 2 مليون طالب، من بينهم 750 ألف طالب بالتعليم التجاري، "منقدرش نلغيه، هنودي الطلاب فين؟ ثانوي عامة يعني، هو محتاج تطوير مش محتاج الغاء، نطور كل المناهج زي ما سوق العمل عاوز".

وتابع: "لازم التعليم الفني يفيد الاقتصاد بتأهيل الطلاب لسوق العمل، مش التعليم الفني اللي بيدي للطلاب شهادات بس، من الحاجات الناجحة في مصر هو مصانع الملابس الجاهزة، وللأسف ما زالنا نعتمد عليها في بعض المصانع على العمالة الاجنبية، عندنا البنات متميزين في هذه المهنة في مصر، بيملوا فراغ جدا في هذه المصانع التي تصدر منتجاتها في الخارج".