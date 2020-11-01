سواء مالك أو مستأجر.. خطوات استخراج كارت شحن عداد كهرباء بدل فاقد

قد يتعرض بعض ملاك أو مستأجري الوحدات السكنية لضياع كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع وهو ما يضعهم في حيرة تتمثل في كيفية التعامل مع الأمر.

وعليه، تستعرض "الوطن" خطوات استخراج بديل في حالة فقط كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، وفقا للصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات استخراج كارت شحن:

إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية:

-التوجة لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

أما بالنسبة للمستأجر:

- يجب تحرير محضر فقط كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

- صوره من التوكيل والأصل للإطلاع .

- يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وأخيرًا بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

طريقة المحاسبة بالعداد مسبق الدفع

وكان قد أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طريقة المحاسبة بالعداد مسبق الدفع والخصومات التي تتم من داخل العداد، وهل هناك فرق في طريقة المحاسبة بنظام العداد مسبق الدفع ونظام الدفع الشهري.

وترصد "الوطن"، الخصومات التي تتطبق على العدادات مسبقة الدفع، وأسبابها، وفقا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية ومسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة، إن العداد يبدأ على الشريحة الأولى، ويخصم 38 قرشاً مقابل كل كيلو، ويستمر ذلك حتى انتهاء حدود الشريحة الأولى والمحددة بـ 50 كيلو، فينتقل العداد إلى الشريحة الثانية، ليتم المحاسبة بسعر 48 جنيهاً للكيلو، موضحا أنه بعد كسر الـ 100 كيلو يختلف نظام المحاسبة، ليصل إلى 65 قرشاً للكيلو، ثم يتدرج الاستهلاك وعند تجاوز الـ 650 كيلو يرفع الدعمز

خصومات العداد مسبق الدفع

فرق نقل الشريحة، حيث يفرض عند الانتقال إلى الشريحة الثالثة، 22 جنيها، عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات \للساعة.

ـ عند تجاوز الاستهلاك 650 كيلو، يتم خصم فرق الشرائح، والمقدر بـ 139 جنيها.

ـ الخصم الأخير للمستهلكين للشرائح الأكثر من 1000 كيلو، ويقدر بـ 270 جنيها.

وأوضح "عبد الدايم" أن نظم المحاسبة بالعدادات مسبقة الدفع لا تختلف عن نظم التحصيل الشهري، وسياسة الأسعار موحدة بجميع نظم الدفع.