استخراج 900 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 339 شابا بمحافظة كفر الشيخ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ المسجلين بها 1321 شابا.

وقال الوزير، إنّ المديرية استخرجت 900 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، فضلا عن توزيع 40 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وتقديم الرعاية الاجتماعية لـ2327 عاملا، والصحية لـ10 عمال.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من علاء ناصف وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 38 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا، وجرى تحرير إنذار لـ37 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، وجرى التفتيش على 241 منشأة أقل من 50 عاملا، وجرى تحرير إنذار لـ108 منهم، فضلا عن تحرير محضر فوري سلامة لمنشأة واحدة، وجرى إعادة التفتيش على 152 منشأة انتهت بتحرير 44 محضر سلامة.

وأوضح أنّه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 679 منشأة تفتيش دوري، أسفر عن 42 محضرا.