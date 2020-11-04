بدء عرض مسرحية "ديجافو" غدا

انتهى أبطال العرض المسرحي "ديجافو" من البروفات المكثفة واليومية لهم، وذلك استعدادًا لعرض مسرحيتهم على خشبة مسرح الهناجر للفنون غدا الخميس..

والعرض مستوحى من نص سويسري للكاتب أولفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوي، وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافي السويسري ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.

وقال أحمد فؤاد مخرج العرض في بيان "كنت أريد بشدة تقديم (إثبات العكس) خاصة أنني قدمت من هذه المسرحيات نصين وهما (نهاية المال) و(الأتوبيس)، وسعدت بشدة عندما تبنى مسرح الهناجر الفكرة وبدأنا التنفيذعلي الفور، وفي (ديجافو) قررنا الابتعاد عن المفهوم السويسري للقصة الأصلية لأنها تحمل روح سويسرا، وتدور حول فكرة الشخص الذي لا يستطيع التأكد من وجهة نظر محددة".

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لتامر نبيل، وأحمد السلكاوي، ومحمـد يوسف، وبسمة ماهر، ورحمة أحمد، وديكور أحمد آمين، وأزياء مروة عودة، وموسيقى محمد عبدالله، وإضاءة أحمد الدبيكي، ودعاية محمد إبراهيم، ومساعدو الإخراج أحمد رضا، ومها سامى، ومحمد عبدالمحسن، وتأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

" ديجافو " يقدم من الخميس للأحد الساعة 8 مساءً، والثلاثاء والأربعاء الساعة 7 مساءً، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.