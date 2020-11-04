بدء عرض مسرحية "ديجافو" غدا
كتب:
محمود الرفاعى
02:50 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
مسرحية ديجافو
انتهى أبطال العرض المسرحي "ديجافو" من البروفات المكثفة واليومية لهم، وذلك استعدادًا لعرض مسرحيتهم على خشبة مسرح الهناجر للفنون غدا الخميس..
والعرض مستوحى من نص سويسري للكاتب أولفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوي، وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافي السويسري ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.
وقال أحمد فؤاد مخرج العرض في بيان "كنت أريد بشدة تقديم (إثبات العكس) خاصة أنني قدمت من هذه المسرحيات نصين وهما (نهاية المال) و(الأتوبيس)، وسعدت بشدة عندما تبنى مسرح الهناجر الفكرة وبدأنا التنفيذعلي الفور، وفي (ديجافو) قررنا الابتعاد عن المفهوم السويسري للقصة الأصلية لأنها تحمل روح سويسرا، وتدور حول فكرة الشخص الذي لا يستطيع التأكد من وجهة نظر محددة".
العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لتامر نبيل، وأحمد السلكاوي، ومحمـد يوسف، وبسمة ماهر، ورحمة أحمد، وديكور أحمد آمين، وأزياء مروة عودة، وموسيقى محمد عبدالله، وإضاءة أحمد الدبيكي، ودعاية محمد إبراهيم، ومساعدو الإخراج أحمد رضا، ومها سامى، ومحمد عبدالمحسن، وتأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
" ديجافو " يقدم من الخميس للأحد الساعة 8 مساءً، والثلاثاء والأربعاء الساعة 7 مساءً، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.