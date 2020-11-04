عرض "لسة فاكر" في ختام مبادرة "المؤلف مصري" على مسرح بيرم التونسي غدا

يعرض مسرح بيرم التنونس، مسرحية "لسة فاكر" أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 5، 6، 7 نوفمبر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يأتي ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة البيت الفني للمسرح التابعة للبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي.

"لسة فاكر" هو آخر عروض مبادرة "المؤلف مصري" والتي بدأت عروضها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية شهر سبتمبر الماضي، وضمت 10 عروض مسرحية لمؤلفين مصريين تمّ تقديمهم في 10 عروض مسرحية قصيرة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

تدور قصة العرض المسرحي "لسة فاكر" عن رجل يخرج من السجن بعد أن ظُلم من حبيبته فيقرر أن يسترجع ذكرياته وحكاياته، وما مر به في الفترة من المرحلة الابتدائية حتى دخوله السجن، العرض إنساني رومانسي يقدم في إطار كوميدي ساخر.

"لسة فاكر" بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح، مصطفي الشعراوي، ديكور وليد جابر، موسيقي محمد شحاتة، تأليف محمد مرسي، إخراج سامح الحضري.