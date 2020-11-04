الوطنية للانتخابات تنتهي من طباعة جميع أوراق اقتراع المرحلة الثانية

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات وضع اللمسات الأخيرة لإجراء الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تجرى على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، في 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن الهيئة بدأت في إبلاغ القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الجولة الثانية من الانتخابات والذي تخطى عددهم 10 آلاف قاضي موزعين على جميع اللجان الانتخابية في 13 محافظة.

وأكدت المصادر أن الهيئة انتهت من طباعة جميع أوراق اقتراع المرحلة الثانية بنظام القوائم والفردي استعدادًا لمراجعتها وتسليمها للقضاة المشرفين على الانتخابات ليلة يوم الاقتراع.

وأشارت إلى أن الهيئة ارسلت تعليمات واضحة للقضاة والمشرفين على الانتخابات بالإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لجميع أفراد القضاة والناخبين حرصًا على سلامتهم.

وأوضحت أن الهيئة قررت تخصيص الأدوار الارضية في لجان الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن تيسيرًا منهم لإجراء عملية الاقتراع هذا فضلًا عن توزيع الكمامات بالمجان أمام اللجان وقياس درجة الحرارة للناخبين قبل دخولهم لجان الاقتراع.

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بوضع خطة لانتشار سيارات الإسعاف المجهزة بمحيط اللجان الانتخابية هذا فضلًا عن تعقيم جميع لجان المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية قبل يومين من بدء عملية الاقتراع يوم السبت المقبل.

كما قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتأكد من سلامة جميع المباني الموجود بها لجان الاقتراع بالمحافظات التي ستجرى بها الجولة الثانية هذا فضلًا عن تشكيل لجان داخل مقار المحافظات المختلفة لمتابعة عملية الانتخابات وسيرها بشكل سلسل وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين. وفق المصادر ذاتها.

وقالت المصادر أن الهيئة راجعت مع المؤسسات المحلية والدولية المراقبة للانتخابات التصاريح الخاصة بها للمراقبة على انتخابات مجلس النواب لبدء عملها مع أول يوم للتصويت. وفقا المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستقوم بحصر جميع أعداد المواطنين المسجل أسماؤهم في قواعد بيانات الناخبين ولم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم لإرسالها إلى النيابة العامة تمهيدًا لتحريك دعوى جنائية ضدهم والتي تقضى بفرض غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت بدون عذر.

وحذرت المصادر المرشحين من اختراق الصمت الانتخابي أو القيام بأي مخالفات أو خروقات للائحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخاب مجلس النواب مؤكدًا أن من يقوم بذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية فورًا هذا فضلًا عن رصد اللجان التي شكلتها الهيئة لجميع الخروقات الدعائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين.

وناشدت الهيئة جميع المواطنين الذين لهم حق الاقتراع بالنزول بكثافة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية معتبره ذلك بأنه حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل مصري قائلًا :"شاركوا معانا في رسوم مستقبل مصر.. ولا تستمعوا لشائعات كارهي الوطن".

وتستقبل البعثات الدبلوماسية بطاقات الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويجرى التصويت في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وتفصل حاليًا محكمة القضاء الإداري في الطعون التي تلقتها على نتيجة المرحلة الأولى حتى 13 نوفمبر، فيما حددت الهيئة يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.