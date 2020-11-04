تشكيل غرفة لمتابعة الانتخابات البرلمانية داخل محكمة شمال القاهرة

أكدت مصادر قضائية مطلعة، داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار محسن دردير، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية المقبلة، من جوانبها كافة، والعمل علي حل المشاكل التي من الممكن أن تقابل القضاة المشرفين على الانتخابات في أثناء العملية الانتخابية.

وتجري انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفرالشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتجري انتخابات المرحلة الثانية بالخارج، بدءًا من اليوم، وحتى بعد غدٍ الجمعة، بينما في الداخل يومي السبت والأحد المقبلين، وتعلن النتيجة بالنسبة لهذه المرحلة وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه، الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ووضعت الهيئة ضوابط خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وأقرت ضوابط عبارة عن قيام المرشح بالدعاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واستخدام مكبرات الصوت، فيما لا يخالف القانون، ووضع لافتات في الأماكن التي تحددها السلطة المحلية بالمحافظة.

كما يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

وكذلك يجب الابتعاد عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.