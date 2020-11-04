مصدر أمني ينفي إضراب بعض نزلاء سجن شبين الكوم عن الطعام: أكاذيب تروّجها "الإخوان الإرهابية"

نفى مصدر أمني، ما تمّ تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بدخول بعض النزلاء المنتمين للجماعة الإرهابية بسجن شبين الكوم العمومي، في إضراب عن الطعام والشراب وتعرضهم للإيذاء.

المصدر الأمني: لم نرصد أي حالات إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم العمومي

وأكّد المصدر الأمني، أنَّ ما تمّ تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، مشددًا على أنَّه لم يتمّ رصد ثمة حالات إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم العمومي، لافتًا إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام.