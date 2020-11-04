تتميز بطراز معماري عالمي.. 10 معلومات عن مدينة سفنكس الجديدة

"مدينة سفنكس الجديدة"، تعد واحدة من مدن الجيل الرابع التي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذها ضمن خطة الدولة للتنمية.

وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بوضع المخطط الإستراتيجي العام لـ"مدينة اسفنكس الجديدة"، لتحديد موقع المدينة والعلاقات المكانية لها بإقليم القاهرة الحضري، ومتطلبات التنمية العمرانية بها.

بجانب تعظيم الإستفادة من المميزات التنافسية للموقع (محاور النقل والحركة)، والحفاظ على تميز البيئة الطبيعية للمدينة وخلق أنماط متميزة ومماثلة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، مع إيجاد مراكز حضرية عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق مستوى معيشي متميز بالمدينة بتوفير الخدمات وفقا للمعايير التخطيطية المستهدفة.

وأعلن رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، خالد سرور، فى تصريحات صحفية له عن مؤشرات الوضع الراهن للمدينة من حيث استعمالات الأراضي والكيانات القائمة، ومصادر الجذب السكاني للمدينة، وإمكانية تحقيق الاحتواء والتنوع الاجتماعي، فضلا عن إبراز أهم المقومات التنموية والقوى الدافعة لتنمية المدينة، والتي تشمل مطار سفنكس الدولي، والقطار السريع، والطرق الإقليمية، والربط مع الدلتا وشبكة السكك الحديدية القومية، والتميز البيئي وجودة الحياة.

10 معلومات عن مدينة سفنكس الجديدة:

1- مدينة سفنكس الجديدة هي واحدة من مدن الجيل الرابع سريعة التنمية في مصر.

2- تمتد على طريق "مصر- إسكندرية".

3- تم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018 بهدف تحقيق جزء من إستراتيجية 2030 لزيادة المساحة العمرانية في مصر والقضاء على المناطق العشوائية.

4- تبلغ المساحة الكلية لسفنكس الجديدة حوالى 31.953 فدان.

5- تطوير سفنكس الجديدة بطراز معماري عالمي.

6- ترتبط المدينة بمطار سفنكس الدولي.

7- تقع مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 32 فدان بعد مدخل الشيخ زايد الجديدة بكيلومترات بسيطة.

8- أغلب الأراضي الموجودة في سفنكس الجديدة نشاط زراعي. حيث تعمل وزارة الإسكان على تقنين الأراضي وإثبات ملكية حاجزينها قبل تحويلها إلى أراضي سكنية.

9- تضم المدينة خدمات عدة منها مباني تجارية، مطار سفنكس الدولي، شبكات طرق، محطات مياه وصرف.

10- تقرب المدينة من المتحف المصري، منطقة الهرم، برج مراقبة جوية، و24 مبنى خدمي.