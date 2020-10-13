معاون "الإسكان" يكشف جهود الوزارة في بناء مدن الجيل الرابع

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة لديها خطة كبيرة على مستوى الجمهورية، لبناء مدن جديدة، تتضمن بناء مدن الجيل الرابع، وتطوير مدن عديدة من ضمنها الساحل الشمالي، الذي لا يعمل سوى 3 أشهر في العام، وهي شهور الصيف، لكن الدولة تخطط لكي يكون مناسبا للعيش والسكن فيه طوال العام.

وأضاف "عباس" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية "الحدث اليوم"، أن التخطيط يشمل إنشاء مدن جديدة في الساحل من بينها مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة، في إطار خطة الدولة لتنفيذ مخطط واسع في منطقة الساحل الشمالي.

وأشار معاون وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المخطط المقترح سيتضمن إنشاء مدن جديدة وتطوير مناطق قديمة في الوقت الذي تطلب الدولة من الشركات المالكة للأراضي في الساحل تقديم إثبات ملكيتها للأراضي لجهاز الساحل الشمالي الموجود في منطقة الكيلو 51 وتقدمت 450 شركة حتى الآن.

وأوضح أن المنطقة الجنوبية في الساحل الشمالي ما زالت فيها أراض ويجب على مالكيها تقديم أوراق ملكيتهم لتلك الأراضي للجهاز بالإضافة إلى بعض الأراضي الموجودة في المناطق الشاطئية للاستعداد لتحويل المنطقة بالكامل إلى مدينة حيوية بها مراكز تجارية وخدمية متكاملة.

ولفت إلى أنه تم افتتاح جامعتين في مدينة العلمين الجديدة وبدأتا العام الدراسي الحالي وهما الجامعة الأهلية والأكاديمية البحرية بالإضافة إلى إنشاء مدارس ستبدأ فيها الدراسة من الترم بعد المقبل وتستعد الدولة لإنشاء مستشفيات في المدينة للحاجة إلى تقديم رعاية طبية للمقيمين في هذه المدينة.