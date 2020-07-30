الإسكان: مدينة "سفنكس" الجديدة ستوفر 600 ألف فرصة عمل

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مدينة "سفنكس الجديدة" تمتاز بموقعها الحالي إذ إنها تتوسط شمال محافظ الجيزة، وجنوب محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، كما تربطها شبكة طرق كثيرة، حيث يمر منها محور "تحيا مصر" ومحور "روض الفرج" والطريق الدائري الإقليمي والأوسطي وطريق "القاهرة - الإسكندرية".

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المدينة الجديدة تقع على مساحة 59 ألف فدان، وهي من أحدث مدن الجيل الرابع في إقليم القاهرة الجديدة، موضحا أن المدينة ستراعي البيئة الزراعية المتواجدة، وأنها ستكون قطب تنمية جديدة نظرا لقربها لمدينة 6 أكتوبر والتي تعتبر من أكبر المدن الصناعية في مصر.

وأشار إلى أن المدينة بها خط للسكة الحديد قائم "المناشي –القناطر"، وسيجرى ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة بخط للسكة الحديد، موضحا أن المدينة الجديدة ستوفر فرص عمل كثيرة تصل لـ 600 ألف فرصة في المجالات المختلفة.

وأوضح أنه سيتم مناقشة الوضع الراهن للملكيات في المدينة، مؤكدا أنه سيتم احترامها، وإجراء التعامل معها للوصول لأقصى استفادة، "لو حد عنده مزرعة هنحترم وجودها وهننظم وجودها ودخول المرافق بدل ما كان الوضع قبل كدة غير منظم"، لافتا إلى أنه سيجرى إنشاء مناطق زراعية صناعية وسيطة، وتنظيم مخطط عام للمدينة للاستفادة للملكيات الحالية بالمنطقة، إضافة لإقامة مخطط عمراني لاستيعاب الكثافة السكانية والعمالة الجديدة.