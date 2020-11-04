ترامب يتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.. وتويتر يرد بتنبيه

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على تصريحات منافسه الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، واتهم المرشح الجمهوري، الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات، قائلًاأنَّه "لن يسمح لهم بذلك".

كما اعتبر ترامب، في تغريدة على حسابه على تويتر، أنَّه لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع، واعداً بتحقيق فوز كبير، كما أشار إلى أنه سيتحدث مساء اليوم إلى ناخبيه وأنصاره.

كما أضاف المرشح الديمقراطي أنَّ نتيجة الانتخابات قد لا تُعرف حتى صباح غد أو بعد ذلك، لكنه عبر عن تفاؤله بالفوز.

يأتي اتهام ترمب هذا بعيد دقائق من توجيه بايدن كلمة لأنصاره من ولاية ديلاوير، أكّد فيها أنَّ الناخبين هم من سيحددون الفائز برئاسة أمريكا لا ترمب ولا هو، بحسب تعبيره.

وفي الحال وضع موقع تويتر علامة تنبيه على تغريدة الرئيس، وذلك بسبب اتهامه الديمقراطيين بالتزوير دون أي دليل، وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي مباشرة تحت تغريدة ترمب "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين".

يُذكر أنَّ بايدن حصد حتى الساعة 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 لترامب الذي أشارت النتائج الأولية إلى فوزه في تكساس معقل الجمهوريين، التي أعطته بالتالي، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، 38 صوتاً. ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخبًا كبيرًا من أصوات المجمّع الانتخابي.