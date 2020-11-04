جامعة سوهاج تناقش أهداف خطتها الإستراتيجية الخمسية

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ موسعاََ، ظهر اليوم، مع فريق إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد حسانين رئيس فريق إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة، ونخبة من الأساتذة أعضاء فريق الإعداد للخطة.

وفي بداية الاجتماع، قال "عزيز" إن الخطة الإستراتيجية "2021-2025 " تعد ترجمة لتوجه الجامعة نحو الإدارة الحديثة المعتمدة علي فلسفة التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، مضيفاً أن الجامعة تسعي للريادة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، في ضوء منظومة داعمة للابتكار وإنتاج المعرفة والتنمية المستدامة علي المستوي المحلى والدولي.

وأكد التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية متميزة لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، وإنتاج أبحاث علمية تنافسية للارتقاء بمكانة الجامعة عالمياََ، وكذلك تقديم خدمات مجتمعية داعمة للتنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسانين، أن الاجتماع ناقش رؤية ورسالة الجامعة وفقاً لغايات وأهداف الخطة الإستراتيجية التي تم وضعها من قبل فريق الإعداد، متحدثاََ عن الغايات التي تم الاتفاق علي صياغتها ضمن الخطة الإستراتيجية للجامعة، وتضم 5 غايات أساسية، أولها تدريس وتعلم متميز يراعي المعايير القومية والتطلعات العالمية، والتي تهدف إلى تطوير واستحداث برامج تعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، تعزيز متطلبات التعليم والتعلم الذاتي والالكتروني والتعليم عن بعد، و دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب والخريجين، أما الغاية الثانية فقال أنها تتعلق بتوفير بيئة داعمة للإرتقاء بمنظومة البحث العلمي، الأمر الذي يهدف إلي توفير متطلبات المعامل والمراكز البحثية بما يزيد من انتاجيتها وفاعليتها، وأيضاً العمل علي تشجيع التميز في مجال النشر العلمي لتحقيق الريادة الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الغاية الثالثة الخاصة بتقديم خدمات مجتمعية داعمة للتنمية المستدامة، تهدف إلى تعزيز إجراءات تفعيل خطط خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات، ومشاركة عناصر المجتمع المدني في أنشطة الجامعة، وكذلك تطوير سياسات لتشجيع الطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

ولفت إلى أن الغاية الرابعة وهي دعم الحوكمة المؤسسية بما يضمن جودة الأداء، وتهدف إلى تعزيز مركز ضمانات الجودة ووحداته بالكليات، دعم مراكز التدريب وتنمية المهارات لمنتسبي الجامعة نحو التحول الرقمي، أما الغاية الخامسة والأخيرة تتلخص في تعزيز القدرة الاستيعابية لتلبيه احتياجات المجتمع، والتي تهدف إلى دعم قدرة الجامعة لاستكمال الأبنيه والمنشأت الجامعية وتطوير مجال الاتصالات والمعلومات، وأيضاً دعم التحول الرقمي وميكنة الأنشطة الجامعية وربطها بالجهات ذات العلاقة.