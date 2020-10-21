رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل منتخبي "الكورال والموسيقى"

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج اليوم الحفل الذي نظمته رعاية الشباب المركزية، وشارك فيه منتخبي الموسيقى والكورال بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حاتم صادق، مدير الامن الجامعة وصبري محمد، مدير رعاية الشباب المركزية، وذلك بمقر الجامعة الجديدة، بمنطقة الكوامل غرب سوهاج.

وفي بداية كلمته قدم الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة الشكر لمنتخبي الموسيقي والكورال علي مشاركتهم بالموسم الثالث لمراكز الفنون بالجامعات المصرية، والتي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالأسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تحرص علي دعم و استثمار طاقات الشباب وإطلاق مهاراتهم الإبداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والثقافية في ثلاث مجالات (الموسيقي و الكورال، المسرح، والفنون التشكيلية) بالإضافة الى بث روح التعاون بين الفرق وروح العمل الجماعي في مختلف الظروف، داعيًا الطلاب علي ضرورة المشاركه في كافة الأنشطة الطلابية التي تنفذها الجامعة على كافة المستويات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح صبري محمد أن برنامج الكورال تضمن أداء المجموعة لعدد من الأغاني ومنها تعيشي يابلدي، ياحبيبتي يامصر، طاير ياهوا، اما برنامج فريق الموسيقي تضمن عزف لميدلي وطني، وموسيقي، وعزف فردي.

وأوضحت انتصار ابو الدهب مدير ادارة النشاط الثقافي والفني برعاية الشباب المركزية انه في ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالمسابقة الثقافية والفنية والتي شملت مسابقات فكر واكسب، ورش مجلة الحائط، ورشة تعليم الرسم، عرض مسرح، إلي جانب عرض الموسيقي و كورال.