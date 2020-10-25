رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب ويشيد بإجراءات الوقاية

أدلى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بصوته في انتخابات مجلس النواب، التي تجرى في 8 دوائر انتخابية بالمحافظة، بمقر لجنته الانتخابية رقم 174 بمدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية بمدينة ناصر.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أهمية المشاركة السياسية الفعالة في إنتخابات مجلس النواب، وممارسة الحق الدستوري الذي كفلته الدولة لكل مواطن، بما ينعكس على تواصل استراتيجيات التنمية والحفاظ على الوطن ومكتسباته التي تحققت في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، داعيا إلى اختيار المرشحين ذوي الفكر الخلاق والرؤية التي تتماشي مع تطلعات الشعب.

وأشاد "عزيز" بالجهود المبذولة وبالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أطراف العملية الانتخابية، موجهًا دعوته لمنسوبي الجامعة بضرورة النزول والمشاركة بالعملية الانتخابية، ومباشرة حقوقهم السياسية.

وفي السياق ذاته، لم تسجل محافظة سوهاج أمس أية أحداث تؤثر على سير الانتخابات، وحرص الناخبون في جميع اللجان علي التصويت مرتدين الكمامات، وتم تعقيم اللجان قبل وبعد عملية التصويت.

ويتنافس في انتخابات النواب بسوهاج، 199 مرشحا للفوز بـ14 مقعدا داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي.

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم أول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدان، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدان، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدان، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.