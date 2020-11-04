دليل الأفلام الجديدة في السينمات.. جريمة ودراما ورعب

تعرض السينمات المصرية أفلام جديدة هذ الأسبوع، تتنوع بين الجريمة والدراما والرعب، وتقدم "الوطن" في التقرير التالي نبذة عن الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار الفيلم المفضل لك:

The Silencing

تدور أحداث الفيلم حول صياد يعيش في عزلة بمحمية للحياة البرية في لعبة قاتلة، وذلك عندما يشرع هو ورقيب محلي في تعقب قاتل شرير اختطف ابنته قبل سنوات.

أبطال الفيلم نيكولاي كوستير والدو، ميلاني سكروفانو، جوش كروداس، أنابيلا واليز، زان مسسلارنون، هيرو فاينيس تيفن، وهو من إخراج روبن برونت.

Blackbird

تدور أحداث الفيلم حول ليلى، الأم التي تكتشف إصابتها بمرض صعب، وتقرر لم شمل عائلتها قبل أن تغادر الحياة بسبب مرض ينذر بقرب وفاتها.

أبطال الفيلم سوزان سارندون، كيت وينسلت، سام نيل، راين ويلسون، ميا واسيكوسكا، بيكس تايلور-كلاوس، والمخرج روجر ميشيل.

Come Play

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، حول حياة طفل صغير تصبح على المحك بسبب مطاردته من وحش يُدعى لاري، يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة.

أبطال الفيلم أزهي روبرتسون، جيليان جاكوبس، جون جالاجار جونيور، وينسلو فيجلي، جايدن مارين، راشيل ويلسون، والمخرج جايكوب تشيس.