نجلاء بدر من الجونة: المهرجانات مجهدة.. ومالحقتش أتفرج على الأفلام

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها لم تحضر مهرجان الجونة السينمائي منذ بداية انطلاقه هذا العام، ولكنها حضرت يوم 27 أكتوبر، لافتة إلى أنها شاهدت فيلم "ليسن"، مبدية إعجابها به، "مالحقتش أتفرج على أفلام بس هكملهم في مهرجان القاهرة".

وأضافت "نجلاء" على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائي، أنها شاهدت في الدورة الماضية من المهرجان العديد من الأفلام، نظرا لأنها حضرت منذ البداية، متابعة "المهرجان مجهد لأنه متقسم ندوات وورش عمل، وبابتدي يومي الساعة 2 بلاقي نفسي في لقاءات وأحضر فيلم وألاقي الريد كاربت الساعة 5 مساءً".

وعن مشاركتها في الأفلام التي تتناول القضايا: "سعيدة إني شاركت مع داود عبدالسيد في فيلم (قدرات غير عادية)، الأفلام دي قليلة، ولو هستنى الأفلام دي ممكن اشتغل كل 3 أو 4 سنين، والتجارب السينمائية اللي جاية هتبقى أحسن".

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.