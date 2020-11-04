نقابة التشكيليين عن توقف حسابها بالبنك: شائعات

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين ممثلة في نقيبها الدكتورة صفية القباني، أن كل جهود المنشقين عن مجلس الإدارة بإغلاق حسابات النقابة لدى بنك الأسكندرية قد باءت بالفشل.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن ما تداول على وسائل التواصل الاجتماعي في حق بنك الأسكندرية غير صحيح حيث أن الصرف من الحساب المصرفي يتم طبقا للائحة المعتمدة من الجمعية العمومية بتوقيع الأمين العام محل الوكيل السابق.

وتابعت أنه "من المعلوم أن بنك الأسكندرية واحد من أهم البنوك العاملة في مصر تحت مظلة البنك المركزي المصري ، ولا يتم توقيع أي شيكات إلا بمستندات محاسبية صحيحة وباشراف من الجهاز المركزي للمحاسبات".

وحذرت: "نهيب بأعضاء الجمعية العمومية بالحصول على معلوماتهم من الموقع الرسمي للنقابة وحده، والإعراض عن مواقع المنشقين على الشبكة المعلوماتية، والالتفاف من حول نقابتهم العتيدة ونبذ دعاة الفرقة ومروجي الاشاعات المغرضة".

وأكدت النقابة أن أبوابها مفتوحة للأعضاء جميعا وأنها تفي بجميع التزاماتها المالية تجاه العاملين والأعضاء، وأن هيئة المكتب متفرغة لعملها مستندة في ذلك إلى الجمعية العمومية.

يشار إلى بعض الفنانين التشكيليين قد نشر على إحدى صفحات الفيسبوك المعرضة للنقيبة، جاء فيه: حققنا نصرا كبيراً في مجال الحفاظ علي اموال الفنانين التشكيليين وتمثل هذا في قرار بنك الاسكندرية بإيقاف حساب النقابة لدي البنك استجابة لمجلس نقابة الفنانين التشكيليين حيث ثبت للبنك ان الصرف من الحساب يتم بالمخالفة للقانون، ومن الان فصاعدا لن يعلو صوت فوق صوت ارادة الفنانين التشكيليين فيما يخص اموالهم ومصالحهم وتعظيم مكاسبهم".

ودعت نقابة التشكيليين، الفنانين أعضاء الجمعية العمومية، الراغبين في الترشح، لجوائز الدولة لتقديم أوراقهم للنقابة، حتى يتسنى لها ترشيح الفنانين المبدعين، للحصول على جوائز الدولة، بناء علي الخطاب المرسل من المجلس الأعلى للثقافة، لنقيب الفنانين التشكيليين، بشأن ترشيحها للفنانين المبدعين من المصريين والعرب، للحصول علي جوائز الدولة "النيل، والتقديرية، والتفوق"، في مجالات الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية.