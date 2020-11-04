زوج قتيلة ميكروباص يقوده طفل بسوهاج: "الحبس لن يعيد زوجتي"

أعرب "عمرو رمضان"، زوج السيدة التي توفيت جراء دهسها من قبل سيارة "ميكروباص"، يقودها طفل، في مدينة سوهاج، عن حزنه واستيائه الشديدين، لمصرع زوجته بهذه الطريقة البشعة، بسبب "تهور الطفل"، الذي كان يقود السيارة بسرعة جنونية، مما أسفر عن وفاة زوجته وسيدة أخرى مُسنة، أثناء تواجدهما في موقع الحادث.

وبينما طالب الزوج بتوقيع أقصى عقوبة على الطفل، فقد شدد على ضرورة معاقبة والده أيضاً، الذي سمح له بقيادة السيارة بهذه الطريقة المتهورة، في غياب أي رقابة، وتساءل بقوله: كيف يتم ترك حياة الناس لعبة في أيدي الأطفال؟"، مطالباً رجال المرور بعدم ترك الصبية يقودون السيارت في الشوارع، ويتسببون في إزهاق أرواح المواطنين.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على الطفل مرتكب الواقعة، من قبل رجال المرور المتواجدين في المنطقة، وتم تقديمه للنايبة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة القضية، مؤكداً أن أي قرار يصدر بالحبس لن يعيد له زوجته، التي توفيت أثناء عودتها من كليتها.

وأضاف أنه تزوج منذ 9 سنوات، وكانت زوجته "حامل"، وكانت في طريق عودتها من الجامعة، بصحبة شقيقتها، في طريقها للمنزل، وأشار إلى أن العديد من سائقي الميكروباص يتعمدون السير في شوارع سوهاج بسرعة جنونية، كما أن معظم هذه السيارات غير مؤهلة لنقل الركاب، مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث، التي يروح ضحيتها مواطنون أبرياء.

وبينما أمرت نيابة سوهاج بتجديد حبس الطفل مرتكب الواقعة على ذمة التحقيقات، فقد تساءل الزوج بقوله: "ماذا يفيد ذلك بعد أن توفيت زوجتي على يد طفل مستهتر؟"، مؤكداً أن غياب الرقابة أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد مثل هذه الحوادث.

وكانت منطقة "الشهيد" بمدينة سوهاج قد شهدت اصطدام سيارة "ميكروباص"، يقودها طفل، بعدد من المارة، مما تسبب فى مصرع سيدتين، أثناء مرورهما في الطريق العام، وتم القبض على الجاني وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.