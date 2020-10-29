تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في سقوط "ميكروباص" من أعلى الدائري

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة القليوبية، إلى مكان سقوط سيارة ميكروباص من أعلى دائري الخصوص، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص.

وتبين من التحقيقات وأقوال شهود العيان، أن قائد السيارة أسرع أثناء سيره، وفوجئ بسيارة ملاكي أمامه، فحاول تفاديها، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده.

وأشارت التحقيقات، إلى أن السيارة عقب سقوطها، أدت إلى مصرع ربة منزل فى العقد الخامس من العمر، وإصابة نجليها، وأمرت النيابة، التحفظ على قائد السيارة.

كما استمعت إلى رواية سائق السيارة الملاكي، الذي أكد أنه فوجئ بقائد السيارة الأجرة يسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى انقلابه واصطدامه بالرصيف.

كانت منطقة العزبة البيضاء بمدينة الخصوص التابعة لمديرية أمن القليوبية، شهدت حادث مروع أعلى الطريق الدائري، وذلك عقب انقلاب سيارة أجرة، وبداخلها 15 شخصا من أعلى الطريق داخل المنطقة السكنية.

وأسفر الحادث، عن مصرع سيدة وإصابة 7 أخرين، تم تشكيل فريق من رجال الحماية المدنية ورجال المرور والمباحث، وبالانتقال تم العثور على جثة ربة منزل، وأصيب 7 أخرين، من بينهم قائد السيارة، وتم نقل المصابين والضحية إلى أقرب مستشفى.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود متوفية ومصابين، تم اخطار ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص، انتقل العميد عبدالعظيم محمد رئيس مرور القليوبية.

وبالفحص، تبين إنقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الدائري بمنطقة العزبة البيضاء، ما أسفرعنه مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، ودلت التحريات وأقوال شهود العيان، أن سبب الحادث هو السرعه الزائدة.

وتمكن رجال الإسعاف، من نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي طلبت تشكيل لجنة لمعاينة مكان الحادث ومعاينة السيارة، كما طلبت من المباحث، تحريات حول الواقعة.