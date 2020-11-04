إليسا تهنئ حماقي بعيد ميلاده: لا توجد كلمات تعبر عن حبك

حرصت الفنانة إليسا على تهنئة الفنان محمد حماقي عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعيد ميلاده الـ45.

وكتبت إليسا: "عيد ميلاد سعيد يا حلو.. لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مدى حبك ومدى صدقك.. أدعو الله أن تظل دائمًا مشرقاً كالمعتاد".

محمد حماقي في معسكر مغلق لإنهاء ألبومه الجديد

يستعد النجم محمد حماقي للدخول في معسكر مغلق، من أجل تسجيل باقي أغنيات ألبومه الجديد، ويأتي ذلك بعد عودته من لبنان والانتهاء من حلقات برنامج المسابقات "ذا فويس كيدز".

ويجتمع حماقي مع صناع ألبومه من شعراء وملحنين وموزعين، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى ينتهي تمامًا من أغاني الألبوم الجديد، بعد فترة انشغال طويلة ببرامج المسابقات.

ومن المقرر طرح حماقي لألبومه الجديد في موسم الصيف، حيث قام بغناء إحدى أغاني الألبوم والتي تحمل عنوان "الكل عرف" وذلك في حفله الأخير بالجامعة الأمريكية، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور، ويعد آخر ألبومات حماقي "كل يوم من ده" والذي طرحه في عام 2019.

يذكر أن حماقي أحيا حفلًا في الجامعة الأمريكية وقدم العديد من أغانيه المميزة، والتي نالت إعجاب واستحسان الحضور بشكل كبير، وتفاعلوا معها بالغناء وكان من أبرز غناه "نفسي أبقى جنبك"، و"الكل عرف"، و"ما بلاش" و"أم الدنيا".

محمد حماقي يطرح سنجل جديد بعنوان "هو ده حبيبي"

وطرح محمد حماقي أغنية جديدة حملت عنوان "هو ده حبيبي" من كلمات تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: "هو ده حبيبي أيوه ده حبيبي ده أنا شفت كتير وعدى عليا وفي ثانيتين سلمت ليه".

كان آخر ألبومات محمد حماقي "كل يوم من ده"، والذي طرح في يناير 2019، وضم الألبوم 20 أغنية جديدة "يا زلزال"، و"عيونه سهرانة"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"،و"من البداية"، و"يا ستار"، و"يا غربة".