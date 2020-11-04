"هوريكي العذاب".. تفاصيل حرق وضرب رجل لزوجته أمام أطفالهما بالشرقية

لم يستجب لصرخاتها وتوسلها إليه بأن يرحمها ويرحم الجنين الذين تحمله منذ 4 أشهر، واعتدى عليها بالضرب بطريقة وحشية، حتى تمكن طفلهما من الهرب، وهرول إلى منزل جدته، ليخبرها بما حدث لتستغيث الأسرة البسيطة بالشرطة، التي تمكنت من إنقاذ ابنتهم في اللحظات الأخير قبل قطع لسانها، أحداث صعبة عاشتها "رانيا س"، 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز أبوحماد، في محافظة الشرقية، خلال "وصلة تعذيب" على يد زوجها.

داخل غرفة بمنزل عائلتها في منطقة "المساكن الشعبية"، بقرية "الصوة"، بمركز أبوحماد، جلست السيدة الثلاثينية يكسو وجهها الحزن، وتتجرع مرارة الألم، الذي انتشر في جميع أنحاء جسدها، وبصوت مبحوح بدأت "رانيا" تسرد تفاصيل تعذيبها قائلة: "منذ نحو أسبوع فوجئت بزوجي يتعدى عليّ بالضرب بيديه وأدوات خشبية ومطرقة، وذلك بعدما وثق يدي وقدمي بالحبال، ثم أشعل النار وأجبرني على المرور فوقها، كما ألقى مسامير على الأرض، وأجبرني على السير عليها".

وتابعت والدموع تنهمر من عينيها: "عذبني وحرقني وقص شعري أمام أطفالي، حتى أنه أجبر أحد الأطفال على الإمساك بشعري أثناء قيامه بقصه بالمقص وموس حلاقة".

وأردفت: "عشت معه 13 سنة، أساء خلالها معاملتي، ودائماً ما كان يتعدى عليّ بالضرب، ولكنني في كل مرة كنت أحاول أن أتحمل الإهانة والضرب من أجل أطفالنا الأربعة"، مشيرة إلى أن سبب تعديه عليها بالضرب المرة الأخيرة، هو قيامها بتحرير محضر ضده، في وقت سابق، لتعديه عليها بالضرب، وذهابها إلى منزل أهلها.

وتابعت الزوجة الشابة أنه توجه إلى منزل عائلتها وصالحها، على أن تتنازل عن المحضر، إلا أنها بعد عودتها للمنزل لم تتمكن من الذهاب إلى مركز الشرطة في نفس اليوم، ما دفعه للاعتداء عليها بالضرب في اليوم التالي، متوعداً إياها أنها ستنال على يديه الكثير من ألوان العذاب، ولن يجعلها تستريح يوماً واحداً، قائلاً لها: "هوريكي العذاب على أصوله".

وأضافت: "تمكن أحد أطفالي من الهرب من المنزل، وتوجه إلى منزل عائلتي، وأخبرهم بقيام زوجي بالاعتداء عليّ بالضرب، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة"، وتابعت: "كان يواصل الاعتداء بالضرب، وهيقطع لساني لولا دخول الشرطة، التي تمكنت من القبض عليه وإنقاذي في اللحظات الأخيرة".

ولفتت إلى أنها تزوجت من المتهم بعد انفصالها عن زوجها الأول، وكان يظهر لها ولأسرتها أنه رجل "ذو خلق"، إلى أن ظهرت حقيقته بعد الزواج، ثم علمت بعد ذلك أنه سبق تورطه في العديد من جرائم البلطجة، ورغم ذلك قررت أن تتحمل ما يحدث لها، حتى لا يتم تطليقها للمرة الثانية، كما أنها أنجبت أول أطفالهما.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أبوحماد، في محافظة الشرقية، قد قرر، في وقت سابق أمس الثلاثاء، تجديد حبس الزوج المتهم بتعذيب زوجته، بالتعدي عليها بالضرب، وقص شعرها، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بورود بلاغ باتهام "م. ر. س."، 45 سنة، صاحب كشك ومقيم بمدينة أبوحماد، بتعذيب زوجته وتعديه عليها بالضرب، وقص شعرها، وإجبارها على الوقوف فوق مسامير، بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس المباحث، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع خلافات بين المتهم وزوجته، وتعديه عليها بالضرب أكثر من مرة، وعلى فترات مختلفة.

وألقت الشرطة القبض على الزوج، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبالعرض على قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسه لمدة 15 يوماً.