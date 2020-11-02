مرشحون يخترقون الصمت الانتخابي بجولات دعاية في الشرقية

اخترق عدد من مرشحي انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، فترة الصمت الانتخابي، التي يتم فيها تعليق كافة أشكال الدعاية، بداية من ظهر أمس الأحد، وحتى إجراء الانتخابات، يومي 7 و8 نوفمبر الحالي، حيث واصلوا حملات الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت عوامل اختراق الصمت الانتخابي تسيير سيارات تجوب شوارع القرى والمدن، لدعوة المواطنين للتصويت لصالح المرشح، مرددين اسمه ورقمه ورمزه الانتخابي، كما استخدموا مكبرات الصوت، التي صدحت بعدد من الأغاني الوطنية، وأخرى خاصة بالمرشحين، تم تأليفها وتسجيلها خصيصاً لهم، على غرار أغاني المهرجانات.

كما أجرى بعض المرشحين، من الرجال والسيدات، جولات لطرق الأبواب في العديد من المناطق الكائنة بداوئرهم الانتخابية، تضمّنت توزيع كروت باسم المرشح ورقمه ورمزه، بالإضافة إلى إطلاق بعض المرشحين وعودهم للأهالي، بأن يكونوا ممثلين حقيقيين لهم تحت قبة البرلمان.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، التي تضم 21 مقعداً، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرين يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة ومقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة ومقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسينية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.